«Письмо учителю» — Козлова Лариса Ивановна

— Сегодня, 12:38
От лица родителей 3″Б» класса Аулиекольской школы- гимназии имени Султана Баймагамбетова хотим выразить благодарность нашему учителю Козловой Ларисе Ивановне, которая является не только профессионалом своего дела, но и настоящим другом и наставником для наших детей.

Лариса Ивановна не просто обучает, но и воспитывает в наших детях важнейшие качества — ответственность, честность, трудолюбие и стремление к совершенству. В классе царит атмосфера взаимного уважения и поддержки, и каждый ученик чувствует заботу и внимание со стороны педагога.

Учитель стал для наших детей не просто авторитетом, но и человеком, которому можно довериться, который вдохновляет, поддерживает и, что немаловажно, учит справляться с жизненными трудностями.

Мы уверены, что такие педагоги, как Лариса Ивановна, делают наш мир лучше, а будущее наших детей — ярким и успешным. Мы гордимся, чтo наши дети учатся у такого учителя.

