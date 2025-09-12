Дорогая Анна Васильевна! Я хочу сказать Вам большое спасибо за всё, что Вы делаете для нас. Для меня Вы не только учитель, а ещё и человек, благодаря которому школа стала родной и уютной. Я очень Вас люблю и ценю, потому что именно Вы открыли для меня мир знаний и показали, что учёба может быть интересной и увлекательной. Благодаря Вам я узнала, что у каждого человека есть возможности, главное — захотеть их использовать.

С пятого класса Вы стали нашей учительницей и классным руководителем, и вот уже четыре года мы идём вместе. Ваши уроки алгебры и геометрии всегда были для меня одними из самых любимых, потому что Вы объясняете всё так понятно и легко. Даже сложные задачи становятся интересными, когда Вы их разбираете.

Я очень благодарна Вам за терпение, за то, что даже когда мы ведём себя не самым лучшим образом, Вы всё равно остаетесь с нами и поддерживаете. Вы для нас не только учитель, но и человек, к которому хочется прислушиваться.

Скоро половина нашего класса будет выпускаться, и я в том числе. И мне уже сейчас грустно от мысли, что больше не будет Ваших уроков, Ваших шуток, нашей привычной атмосферы. Особенно я буду скучать по нашему кабинету А3-16, который Вы так красиво оформили. В нём всегда приятно находиться, и он стал для нас особенным местом.

Вы — очень добрая, весёлая, красивая и стильная. Я всегда с восхищением смотрю на то, как Вы выглядите, как подбираете украшения и детали. Это придаёт особый шарм и делает Вас для нас ещё ближе.

На праздники мы с удовольствием дарим Вам цветы и подарки, но главное — я хочу, чтобы Вы знали: каждый день мы очень ценим и любим Вас. Спасибо за всё, что Вы нам дали!

Нурмагамбетова Индира Мирамовна, общеобразовательная школа №29 им. Алихана Бокейхана

#письмоучителюнаалау

Напомним, вы тоже можете написать письмо учителю. Все условия здесь.

Читайте опубликованные письма ЗДЕСЬ и в наших соцсетях Одноклассники, Вконтакте, Инстаграм. Делитесь постами, и больше людей увидят эти письма.

Прием материалов ДО 1 октября! Присланные письма после рассматриваться не будут.

"Письмо учителю" - Харченко Светлана Александровна Этим письмом я хочу выразить свою благодарность моему учителю начальных классов Харченко Светлану Александровну. Ведь...

"Письмо учителю" - Мусанова Жанна Муратовна Мой самый лучший учитель, я пишу это письмо с любовью к вам, вы для меня...

«Письмо учителю» - Омарова Шнар Буркатовна! Учитель — это светоч нации. А Шнар Буркатовна — одна из самых ярких его звёзд....