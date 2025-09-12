Мой самый лучший учитель, я пишу это письмо с любовью к вам, вы для меня как 2 мама. Я знаю вы будете всегда рядом, когда вы болеете, у меня в душе не спокойно бывает, я за вас переживаю, знайте, что вы самый лучший учитель и я вас никогда не забуду!

