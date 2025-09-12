Пишу уже с далёкого выпуска 2012 г. Основной общеобразовательной школы № 13 города Костаная, с благодарностью и уважением своему первому учителю Новах Елене Дмитриевне.

Уважаемая Елена Дмитриевна!

Примите искренние слова благодарности за Ваш труд, заботу и душевное тепло, которые Вы ежедневно вкладывали в нас.

Вы — настоящий Учитель с большой буквы. Ваша доброта, терпение и умение находить подход к каждому ребенку делают начальные школьные годы светлыми и радостными. Благодаря Вам дети учатся не только знаниям, но и доброте, ответственности и вере в свои силы.

Вы выбрали профессию по призванию, и это чувствуется в каждом Вашем слове, в каждой улыбке, в каждом уроке. Для детей и родителей Вы стали примером мудрости, человечности и безграничной преданности своему делу.

Спасибо Вам за любовь, за внимание к каждому, за поддержку и вдохновение!

Я счастлива, что в моей жизни был такой замечательный учитель, как Вы. И я уверена что со мной согласятся все ваши ученики и их родители.

С Уважением,

Зарубина Олеся

