Здравствуйте, мой дорогой учитель!

Я пишу это письмо с огромной теплотой и благодарностью в сердце. У каждого из нас в жизни появляется человек, который оставляет в душе глубокий след, кто-то, кто становится больше, чем просто педагог. Для меня таким человеком стали вы.

Вы всегда были рядом в те моменты, когда мне особенно нужна была поддержка. Когда казалось, что я не справлюсь, что сил больше нет, вы просто подходили, смотрели с пониманием и говорили: «Хвост морковкой!» — и всё внутри будто оживало. Эта фраза стала для меня символом веры и уверенности, напоминанием, что нельзя сдаваться.

Мне хочется, чтобы вы знали: всё, что вы вложили в меня, — не исчезло. Оно во мне. Я это несу дальше. Ваши слова, ваши взгляды, ваша вера в учеников — это живёт и продолжает вдохновлять.

Вы повлияли на меня очень сильно — положительно, глубоко. С вашего примера я научилась быть терпеливой, внимательной, слушать и слышать, уважать других и, что самое важное, уважать саму себя. Благодаря вам я стала смелее, мудрее, добрее.

Даже сейчас, стоя на пороге взрослой жизни, я часто мысленно возвращаюсь к вашим урокам — не только школьным, но и жизненным. Ведь вы учили нас не только предмету — вы учили видеть красоту в простых вещах, чувствовать мир, верить в добро и в людей.

Вы — мой пример. Мой светлый учитель, которого я всегда буду помнить. Ваши слова, ваши взгляды, даже ваша походка — всё отложилось в памяти навсегда. Спасибо вам за то, что были и остаетесь частью моей жизни.

Я знаю, что впереди меня ждёт много дорог, но на каждой из них будет звучать ваш голос в моей голове: «Не сдавайся. У тебя всё получится»

Вы для меня — Учитель с большой буквы. С любовью. С уважением. С благодарностью.

Учитель: Щербакова Ольга Сергеевна

Автор письма: Свиридова Александра Александровна

Учебное заведение: Интернат, КГУ «Центр поддержки детей с особыми образовательными потребностями города Рудного » Управления образования акимата Костанайской области.

