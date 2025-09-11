Взял кредит – не получишь АСП. Объяснение министра труда
Кому из казахстанцев могут прекратить начислять адресную-социальную помощь (АСП) в связи с наличием кредитов, рассказала...
#письмоучителюнаалау
Напомним, вы тоже можете написать письмо учителю. Все условия здесь.
Читайте опубликованные письма ЗДЕСЬ и в наших соцсетях Одноклассники, Вконтакте, Инстаграм. Делитесь постами, и больше людей увидят эти письма.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.