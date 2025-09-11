Меня зовут Фёдоров Данил Денисович! Мне 7лет Я ученик 2″В» класса ОШ#17 хочу поздравить с Днём Учителя своего кл.руководителя Шумилину Татьяну Борисовну. Хочу сказать большое спасибо за поддержку, веру в то что я могу еще лучше и еще больше, спасибо за Вашу доброту и понимание. Вы мой первый учитель и я уже знаю что Вашу любовь, заботу и терпение буду вспоминать на протяжении многих лет.

#письмоучителюнаалау

