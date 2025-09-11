 Ya Metrika Fast
USD 538.2 EUR 629.64 RUB 6.34

«Письмо учителю» — Шумилина Татьяна Борисовна

— Сегодня, 15:45
Изображение для новости: «Письмо учителю» — Шумилина Татьяна Борисовна

Меня зовут Фёдоров Данил Денисович! Мне 7лет Я ученик 2″В» класса ОШ#17 хочу поздравить с Днём Учителя своего кл.руководителя Шумилину Татьяну Борисовну. Хочу сказать большое спасибо за поддержку, веру в то что я могу еще лучше и еще больше, спасибо за Вашу доброту и понимание. Вы мой первый учитель и я уже знаю что Вашу любовь, заботу и терпение буду вспоминать на протяжении многих лет.

#письмоучителюнаалау

Напомним, вы тоже можете написать письмо учителю. Все условия здесь. 

Читайте опубликованные письма ЗДЕСЬ и  в наших соцсетях Одноклассники, Вконтакте, Инстаграм.  Делитесь постами, и больше людей увидят эти письма.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.