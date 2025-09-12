Дорогая Ирина Борисовна!

Начальная школа позади. Сейчас мы в 5 классе. Это были замечательные четыре года с вами. Я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы каждый день учили нас новому, помогали во всем. Когда я только пришёл в школу, мне было немного страшно и непривычно. Но благодаря Вам я понял, что учёба может быть интересной. Иногда я был ленивым и не мог собраться, летал в облаках. Но вы всегда могли найти нужные слова, чтобы объяснить как важна учеба и собранность. Вы всегда могли объяснить так, чтобы даже самое трудное задание стало понятным. Вы добрая и справедливая. Наш класс с теплом вспоминает вас и ваши уроки, потому что на них никогда не было скучно, даже если тема непростая.

Для нас вы — не только учитель, но и настоящий пример. Вы научили нас быть ответственными. Мы постараемся оправдать ваши ожидания, и мы будем радовать вас своими успехами.

Спасибо за то, что вы заботились о нас, как вторая мама. Я очень рад, что именно вы — мой первый учитель. Мы будем всегда вас помнить, никогда не забудем!

С уважением и благодарностью, ваши ученики 4 «А». Автор Алексей Луговской.

Напомним, вы тоже можете написать письмо учителю. Все условия здесь.

Читайте опубликованные письма ЗДЕСЬ и в наших соцсетях Одноклассники, Вконтакте, Инстаграм. Делитесь постами, и больше людей увидят эти письма.

Прием материалов ДО 1 октября! Присланные письма после рассматриваться не будут.

В распространении в соцсетях провокационных материалов подозревается житель Костанайской области В ходе оперативной работы сотрудниками Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции и Комитета национальной безопасности,...

Из Казахстана в Москву вновь запустят прямой поезд 26 октября будет восстановлено прямое железнодорожное сообщение между Алматы и Москвой, передает inbusiness.kz со ссылкой на "Пассажирские перевозки"....