Пьяную женщину за рулем задержали полицейские в Костанайской области

Случай с задержанием женщины на своей странице в Фейсбук описал начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков.

1 июня жительница Костанайского района мало того, что нетрезвой села за руль, еще и была лишена права управления транспортным средством.

Сотрудники полиции задержали 43-летнюю женщину в Костанайском районе. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 346 УК РК.

«Таких случаев стало больше. Это повод для серьезного беспокойства. С начала года задержано и привлечено к ответственности 714 водителей управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 60 водителей управляли автомобилем, будучи лишенными, права управления. Также за это время 654 пьяных водителей были арестованы, 49 водителей управлявших транспортным средством, будучи лишенным, права управления, в состоянии опьянения приговором суда лишены свободы сроком от 1 года до 5 лет. С начала года в 102 ДТП погибло 26 человек и 117 получили ранения. Из этих аварий 3 ДТП совершено по вине пьяных водителей. До тех пор, пока кто-то будет позволять себе садиться за руль в состоянии опьянения, мы будем видеть эту печальную статистику», — отмечает начальник ДП Костанайской области.

Сотрудники полиции в выходные дни проводят акцию «Пьяный водитель — преступник» и каждый раз оформляют нетрезвых водителей. Только за поседение выходные было задержано 16 водителей.

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