Пьяные и никогда не имели прав. В Костанайской области решено продлить полицейскую операцию

Уже четыре недели полицейские усилено следят за соблюдением правил движения на трассах Костанайской области. Еще 13 июля было объявлено, что в течение месяца в регионе будет проводиться операция «Безопасная дорога».

В ней ежедневно задействованы более пятисот сотрудников полиции.

«За тридцать дней проведения ОПМ сотрудниками полиции выявлено более 8,5 тысяч нарушений правил дорожного движения. Из них, за управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержан 171 водитель. Так 10 августа, около 4 часов в поселке Качар остановлена автомашина «Газель» под управлением 37-летнего водителя, который управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения. + Водитель привлечен к административной ответственности в виде административного ареста сроком на 15 суток», — рассказал замначальника управления МПС ДП Костанайской области Виталий Цой.

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Кроме того нарушитель лишен водительских прав на 7 лет. За месяц костанайские водители почти 900 раз превышали скорость. 1300 человек не использовали ремень безопасности, 364 из них не пристегивали детей. 435 человек привлечены за разговоры по телефону во время управления. 8 человек управляли авто, будучи лишенными прав, 106 управлявших вообще таких прав никогда не имели.

«11 августа в 01:30 в Костанае по улице камшат Доненбаевой сотрудниками полиции была остановлена автомашина ВАЗ, под управлением 18-летнего водителя, который управлял автомашиной, не имея права управления транспортным средством. Напомню, что санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 20 МРП», — уточнил Виталий Цой.

В Аркалыке машиной управлял 37-летний мужчина, который был лишен прав до февраля 2022 года. К ответственности привлечены и почти тысяча пешеходов. Выявлено 60 фактов переоборудования машин, без соответствующего на то разрешения. В Мендыкаринском районе владелец самовольно перевел автомобиль на газ. Он оштрафован на 15 МРП. Не обошлось на трассах и без ДТП.

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