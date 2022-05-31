Пьяных водителей задерживают полицейские в Костанае

inform.kz
Костанайские полицейские в выходные дни провели операцию «Пьяный водитель-преступник».
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16 пьяных водителей в выходные дни задержали полицейские области. За три дня с 27 по 29 мая на территории области выявлено 657 нарушений правил дорожного движения. Среди них 73 водителя за превышение скоростного режима. В областном центре выявлен 1 факт управления транспортным средством в состоянии опьянения, ранее лишенный права управления.
По данному начато досудебное расследование по ст.346 УК РК.
По всем зарегистрированным ДТП принимаются процессуальные решения.
Полиция еще раз напоминает водителям о соблюдении правил дорожного движения, и обращается к пешеходам с напоминанием соблюдения мер безопасности. От культуры вождения и соблюдения ПДД зависит жизнь человека.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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