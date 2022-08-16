USD 476.18
EUR 485.56
RUB 7.76
kk ru en
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Пьяным гонщиком оказался военнослужащий — суд Костанайской области

Пьяным гонщиком оказался военнослужащий — суд Костанайской области

paginajournal.com

15 августа около 6 часов утра  в 06.26 часов в Костанае на пересечении улиц Каирбекова-Текстильщиков Р. управлял автомобилем марки «BMW» в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудниками дорожной полиции правонарушитель был задержан.

Постановлением Специализированного суда по административным правонарушениям города Костаная от 15 августа водитель признан виновным по ч.1 ст.608 КоАП.

Согласно норм ч.2 ст.32 КоАП за нарушение ПДД к военнослужащим не может быть применено административное взыскание в виде административного ареста.

В этой связи с учетом данной нормы закона и того, что правонарушитель Р. является военнослужащим, на него наложено взыскание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Казахстанцы заплатят за потребление электроэнергии в августе по увеличенному тарифу
Следующая новость

Выпуск ТВ-новостей — 15.08.22