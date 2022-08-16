Пьяным гонщиком оказался военнослужащий — суд Костанайской области

15 августа около 6 часов утра в 06.26 часов в Костанае на пересечении улиц Каирбекова-Текстильщиков Р. управлял автомобилем марки «BMW» в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудниками дорожной полиции правонарушитель был задержан.

Постановлением Специализированного суда по административным правонарушениям города Костаная от 15 августа водитель признан виновным по ч.1 ст.608 КоАП.

Согласно норм ч.2 ст.32 КоАП за нарушение ПДД к военнослужащим не может быть применено административное взыскание в виде административного ареста.

В этой связи с учетом данной нормы закона и того, что правонарушитель Р. является военнослужащим, на него наложено взыскание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.

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