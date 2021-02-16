Пять проникающих. Дело о нападении на женщину в Костанае начал рассматривать уголовный спецсуд

Преступление было совершено, 14 ноября 2020 года, что называется «средь бела дня», в Костанае, на улице Гагарина, бывшей Гвардейской. Тогда момент совершения преступлений запечатлела камера видеонаблюдения, и видео быстро разлетелось по социальным сетям и мессенджерам. На кадрах видно, что пострадавшая падает после первого удара, остальные агрессивный человек наносит уже лежащей жертве, передает alau.kz

Подозреваемый в совершении нападения был задержан в течение нескольких часов. Им оказался 41-летний Сергей Крайчинский. Как сообщил государственный обвинитель на предварительном слушании по делу, в течение 20-и лет мужчина был трижды судим за кражи, один раз за разбой. За, уже предпоследнее преступление, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, его свобода была судом ограничена. «Крайчинский, находясь на свободе, должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал, и в период отбытия наказания по приговору Сарыкольского районного суда, от 17 июля 2019-ого года, вновь совершил особо тяжкое уголовное правонарушение против личности», — сообщил государственный обвинитель Дюсен Шакиров. В тот день Крайчинский уже днем находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени, но, как гласит обвинение, осознавал общественную опасность своих действий, предвидел наступление последствий. Поводом для нападения на знакомую ему женщину, с которой они жили в соседних домах, стала внезапно возникшая ссора.

«Используя в качестве орудия преступления нож хозяйственно-бытового назначения, который достал из спортивной сумки, находящейся при нём, нанес один удар в область плеча потерпевшей Давыдовой, от которого последняя упала на край проезжей части. Не останавливаясь на достигнутом, Крайчинский, продолжая свой преступный умысел, нанёс один удар ножом в область брюшной полости, и три удара ножом в область спины», — говорит обвинитель. Женщина выжила. Ей вызвали скорую, отвезли в больницу и оказали необходимую помощь. Тяжесть двух ран спины, живота, конечностей признана средней. Но ещё один удар повредил ей спинной мозг, что вызвало осложнения. Здоровью потерпевшей, этим ранением, был нанесен тяжкий вред. Обвинение квалифицирует действия Крайчинского, как покушение на убийство, однако сам он с этим не согласен. «Хотел сразу не убить, а привести к ответу за нанесённое мне оскорбление. Хотел бы убить, мне ничего там не помешало бы», — сказал на суде обвиняемый Сергей Крайчинский.

Главные судебные разбирательства по делу начнутся в первых числах марта. Потерпевшая будет участвовать в них так же дистанционно. Её интересы будет представлять предоставленный государством адвокат, так как у матери троих детей, по её словам, много денег уходит на необходимые для лечения последствий произошедшего, лекарства.

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