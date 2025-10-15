USD 538.63 EUR 622.23 RUB 6.71

Плановые осмотры акушера-гинеколога для школьниц обсуждает Минздрав

— Сегодня, 17:01
Изображение для новости: Плановые осмотры акушера-гинеколога для школьниц обсуждает Минздрав

pixabay.com

Первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев сообщил, что министерство рассматривает возможность привлечения акушеров-гинекологов к плановым медицинским осмотрам школьниц старших классов. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Мажилиса.

«Мы будем рассматривать этот вопрос. Если девочке 14 лет — проверки гинеколога мы сейчас изучаем. Акушера-гинеколога в старших классах, возможно, будем вводить. Это не связано с каким-то отдельным случаем — в целом оцениваем необходимость посещения и консультаций», — отметил Султангазиев.

По его словам, инициатива анализируется в рамках стандарта организации оказания медицинской помощи. Итоговые решения будут приняты после проработки механизма и процедур. Чиновник подчеркнул важность воспитания в школе и семье. В целом, по его словам, сейчас рассматриваются некоторые профилактические меры.

«Вопросы здоровья и ведения здорового образа жизни должны быть неотъемлемой частью воспитательного процесса. Необходима системная просветительская работа и со стороны родителей, и со стороны школы».

Султангазиев напомнил, что раньше в школах преподавался предмет валеология, и подчеркнул значимость просветительских программ со стороны системы здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области после родов у школьницы было возбуждено уголовное дело. При этом, несмотря на три пройденных медосмотра, беременность у учащейся так и не была выявлена.



