Участок дороги между Костанаем и Денисовкой станет платным. Об этом сказано в размещенном документе Минтранспорта РК. Также утверждены ставки платы за проезд по платной автомобильной дороге, сообщает zakon.kz

Так, плата составит за весь платный участок:

Легковые авто – 0,0331 МРП (130 тенге, постоплата), 0,0280 МРП (110 тенге, предоплата).

Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т – 0,2645 МРП (1040 тенге, постоплата), 0,2238 МРП (879 тенге, предоплата).

Автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т – 0,5341 МРП (2100 тенге, постоплата), 0,4527 МРП (1780 тенге, предоплата).

Автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 0,8011 МРП (3150 тенге, постоплата), 0,6816 МРП (2680 тенге, предоплата).

Грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 1,0682 МРП (4200 тенге, постоплата), 0,9079 МРП (3570 тенге, предоплата).

Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 1,3327 МРП (5240 тенге, постоплата), 1,1317 МРП (4450 тенге, предоплата).

Кроме того, устанавливается абонентская плата на месяц и на год.

Стоимость абонемента на 30 дней для легковых авто не предусмотрена, на год составит 1 МРП (3932 тенге в 2025 году).

Для остального транспорта на месяц – от 2 до 10 МРП, в зависимости от категории, на год – от 20 до 100 МРП.

Приказ вводится в действие с 28 апреля 2025 года.

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