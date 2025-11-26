USD 518.4 EUR 598.13 RUB 6.55

По 40 видам деятельности разрешили применять спецналог. Опубликован перечень

Постановлением правительства от 21 ноября 2025 года утвержден Перечень видов деятельности, по которым разрешено применение специального налогового режима для самозанятых, сообщает Zakon.kz.

Перечень включает 40 видов деятельности:

  • деятельность, способствующая животноводству.
  • производство музыкальных инструментов.
  • штукатурные работы.
  • столярные и плотницкие работы.
  • прокрытие полов и облицовка стен.
  • малярные и стекольные работы.
  • розничная торговля через сетевой маркетинг.
  • деятельность такси.
  • прочая почтовая и курьерская деятельность (за исключением прочей почтовой деятельности).
  • доставка готовой пищи на заказ.
  • аренда (субаренда) и управление собственной или арендованной жилой недвижимостью.
  • деятельность в области фотографии.
  • деятельность по устному и письменному переводу.
  • ветеринарная деятельность.
  • аренда и лизинг прочих предметов личного потребления и бытовых товаров.Общая уборка жилых домов.
  • прочая деятельность по предоставлению вспомогательных коммерческих услуг, не включенная в другие группировки (исключительно по услугам, оказываемым через интернет-платформы).
  • образование в области спорта и отдыха.
  • образование в области культуры.
  • прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки.
  • художественное и литературное творчество.
  • ремонт компьютеров и периферийного оборудования.
  • ремонт коммуникационного оборудования.
  • ремонт электронной бытовой техники.
  • ремонт бытовых приборов, домашнего и садового оборудования.
  • ремонт обуви.
  • ремонт дорожных и галантерейных изделий из натуральной и искусственной кожи.
  • ремонт мебели и предметов интерьера.
  • ремонт наручных и прочих часов.
  • ремонт ювелирных изделий.
  • ремонт трикотажных и вязаных изделий.
  • ремонт швейных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи.
  • ремонт меховых и кожаных изделий и головных уборов.
  • ремонт музыкальных инструментов.
  • ремонт ковров и ковровых изделий.
  • ремонт велосипедов.
  • ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, не включенных в другие группировки.
  • предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.
  • деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу.
  • деятельность домашних хозяйств по производству товаров для собственного потребления.

Документ разработан в реализацию пп. 1) п. 2 ст. 718 нового Налогового кодекса.

Читайте также: Более миллиона в месяц и без ИП: кого переведут в самозанятые с 1 января 

Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.



