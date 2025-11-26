Постановлением правительства от 21 ноября 2025 года утвержден Перечень видов деятельности, по которым разрешено применение специального налогового режима для самозанятых, сообщает Zakon.kz.

Перечень включает 40 видов деятельности:

деятельность, способствующая животноводству.

производство музыкальных инструментов.

штукатурные работы.

столярные и плотницкие работы.

прокрытие полов и облицовка стен.

малярные и стекольные работы.

розничная торговля через сетевой маркетинг.

деятельность такси.

прочая почтовая и курьерская деятельность (за исключением прочей почтовой деятельности).

доставка готовой пищи на заказ.

аренда (субаренда) и управление собственной или арендованной жилой недвижимостью.

деятельность в области фотографии.

деятельность по устному и письменному переводу.

ветеринарная деятельность.

аренда и лизинг прочих предметов личного потребления и бытовых товаров.Общая уборка жилых домов.

прочая деятельность по предоставлению вспомогательных коммерческих услуг, не включенная в другие группировки (исключительно по услугам, оказываемым через интернет-платформы).

образование в области спорта и отдыха.

образование в области культуры.

прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки.

художественное и литературное творчество.

ремонт компьютеров и периферийного оборудования.

ремонт коммуникационного оборудования.

ремонт электронной бытовой техники.

ремонт бытовых приборов, домашнего и садового оборудования.

ремонт обуви.

ремонт дорожных и галантерейных изделий из натуральной и искусственной кожи.

ремонт мебели и предметов интерьера.

ремонт наручных и прочих часов.

ремонт ювелирных изделий.

ремонт трикотажных и вязаных изделий.

ремонт швейных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи.

ремонт меховых и кожаных изделий и головных уборов.

ремонт музыкальных инструментов.

ремонт ковров и ковровых изделий.

ремонт велосипедов.

ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, не включенных в другие группировки.

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.

деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу.

деятельность домашних хозяйств по производству товаров для собственного потребления.

Документ разработан в реализацию пп. 1) п. 2 ст. 718 нового Налогового кодекса.

Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.

