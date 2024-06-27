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По новой схеме обманывают костанайцев аферисты

Фотография для новости По новой схеме обманывают костанайцев аферисты

pixabay.com

На днях директору одного из подразделений крупного костанайского холдинга поступило сообщение в мессенджере Whatsapp от руководителя всей структуры, о том, что с ним должны связаться сотрудники комитета национальной безопасности. Затем, опять же в мессенджере, последовал звонок.

Звонивший представился, ни много ни мало заместителем начальника республиканского силового ведомства. О том, какую, якобы конфиденциальную информацию он сообщил, человек, пожелавший остаться неизвестным, рассказал нам по телефону.

«Звонок поступил через WhatsApp, где вместо фотографии-аватарки стояла эмблема КНБ. Я взял трубку, представился. Собеседник назвал свое имя по-казахски, но говорил по-русски. Потом он спросил давал ли я кому-либо свои персональные данные? Якобы я открыл счет на свое имя, взяли кредит в 1,5 миллиона тенге, и перевел деньги террористической организации. Я сказал, что этого не делал», — сказал руководитель предприятия.

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Звонивший уговорами и даже угрозами, заставлял перевести деньги уже на счета указанные им, якобы для вычисления пособника террористов. К счастью, человек вовремя понял, что имеет дело с мошенником, и прекратил разговор. Случай не единичный. Такой же звонок поступил и еще одному высокопоставленному менедежеру этого же холдинга. Как, в ответ на наш запрос, подтвердили сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью полицейского департамента региона, подобные факты участились.

«Злоумышленники представляются руководителями частных компаний, и, также, государственных, и сообщают от имени первого руководителя, что по счету проходят несанкционированные переводы, на какие-либо террористические организации. При этом сообщают, что никому нельзя сообщать о данном факте», — говорит начальник отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

Аферисты создают аккаунт в Whatsapp устанавливают на главную аватарку контакта фотографию первого руководителя какого-либо крупного предприятия, или госслужбы, скопированную с официальных источников, подписывают его настоящими именем, фамилией и отчеством. Далее обязательно идут только текстовые сообщения, о проведенной каким-либо правоохранительным органом проверке, которые подготавливают возможную жертву к зонку от якобы проверяющего. За последнее время в полицию с заявлениями о таких аферах обратились 10 жителей Костанайской области. В их числе женщина руководитель одного из учреждений в сфере образования.

«Путем запугивания и привлечения к уголовной ответственности, ей сообщили, что необходимо оформить кредиты во всех банках, и закинуть денежные средства для вычисления именно лица, которое совершило посредством именно её карточки денежные переводы. В страхе она, никому не сообщив, оформила кредиты, и скинула более 19-и дропам», — сообщил Олжас Магыпаров.

Дропы, это люди, которые предоставляют свои карточные счета мошенникам для перевода преступно полученных денег. Полиция вычислила их всех. Выяснилось, что большинство из них, это молодые, и даже юные люди. Теперь женщина, которая переслала по их счетам взятые в кредит 13 миллионов тенге, может попытаться взыскать их с дропов в гражданском порядке.

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