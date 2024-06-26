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Семь заявок на кредиты. Костанайцев атакуют мошенники

Фотография для новости Семь заявок на кредиты. Костанайцев атакуют мошенники

Кадр из видео

Жительница Костаная прислала видео разговора с неизвестными, которые позвонили её супругу на мобильный. 

«Новый вид мошенничества или старый, не знаю! Звонят уже раз пятый мужу, обращаются по имени и отчеству, и говорят, что срок действия его номера скоро истекает, предлагают продлить срок прямо сейчас на линии или обратиться в Билайн центр. Что самое интересно, звонят с номера Билайн на номер мужа Теле2. Операторы Билайн и Теле2 разные, они тем самым хотят подловить нас. До этого этот мужик предлагал сразу на линии продлить срок действия номера, говорит, что сейчас придет смс с 6-значным кодом, что нужно его продиктовать. Муж ехал за рулём и чуть не продиктовал им смс, но вовремя сообразил. Муж заехал в Теле2 и ему сказали, что это мошенники, что операторы не звонят на WhatsApp»,- пишет подписчица.

Данную информацию мы разместили в нашем инстаграм аккаунте. Комментаторы делились своими историями таких звонков.

«Этот номер точь-в-точь на днях звонил маме. В итоге они подали семь заявок на оформление кредитов в несколько банков. В общей сумме на 8 миллионов тенге. Маму спасло то, что у неё до этого была просрочка по кредиту и банки не одобрили кредиты. Ещё умудрились убедить ее загрузить специальное приложение», — пишет комментатор.

Аналогичными историями звонков поделились и другие костанайцы.

«И мне звонили, якобы представители Актив центра, сказали что срок сим-карты истекает и нужно срочно перезапустить. Три раза их блокировала, но перезванивали с разных номеров».

«У нас уже давно такое практикуется. Раздражают своими звонками. Соответственно полный развод. Но, увы, кто то ведётся».

«Ой, нам тоже звонил, я угорала над ним, а он злился».

Накануне в редакцию обращались люди, которым в соцсетях попадались сообщения о «выплатах от 150 000 тенге». Это фейковая информация.

Жителей Костанайской области постоянно предупреждают о том, чтобы они не переходили по ссылкам и не верили таким заманчивым предложениям. В очередной раз напоминаем, не передавать свои персональные данные неизвестным и быть бдительными.

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