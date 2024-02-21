По ощущениям -45. Прогноз на 22 февраля в Костанае

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По данным сайта прогнозов rp5.kz, в Костанае ночью ожидается температура -36-38 градусов. Ветер восточный со скоростью 1 метр в секунду.
По ощущениям, сообщают синоптики будет -45 градусов.
Утром в Костанае ожидается температура -36 градусов, днем -25 градусов.
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