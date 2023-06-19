По разметке в районах Костаная принято решение

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На прошлом аппаратном совещании в акимате Костаная пообещали ореагировать на просьбы костанайцев по поводу новой дорожной разметки.
Этим вопросом занималась рабочая группа, в которую вошли представители департамента полиции, акимата города, подрядных организаций и сотрудники Айкомека.
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«Проехали по городу, определили 34 участка, на которых нужно провести необходимкю работу. Или открыть эти участки или закрыть наоборот. Есть такие случаи, когда, к сожалению, люди сами закаршивают полосы, открывают себе движение там, где не положено»,- отмечает Жундубаев.
Поступающие жалобы костанайцев и впредь будут изучать. Рабочая группа готова выезжать на место, и если это возможно, дорожную разметку будут корректировать.