По случаю выявления факта буллинга организован выезд рабочей группы — управление образования

inform.kz
Управлением образования акимата Костанайской области по случаю выявления факта буллинга организован выезд рабочей группы в ОШ № 17 г.Рудного с целью детального изучения сразу после первого обращения. Об этом сообщает пресс-служба управления образования Костанайской области
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
В результате выявлены упущения в работе администрации школы и классного педагога, факт кибербуллинга был подтвержден.
По результатам проверки директору школы обьявлено дисциплинарное взыскание.
Психологом КГУ «Региональный центр психологической поддержки и дополнительного образования» оказана индивидуальная консультацию несовершеннолетней.
Со всеми педагогами школы была проведена работа по профилактике кибербуллинга, разъяснена важность своевременной работы по разрешению конфликтных ситуаций в классе и налаживанию взаимоотношений в классных коллективах. Психологу школы поручено проводить диагностику и мероприятия по разрешению конфликтных ситуаций между учениками.
В связи с новыми обстоятельствами проведена встреча мамы и администрации школы с отделом образования г.Рудного.
Вопрос решен положительно, с согласия родителей принято решение о зачислении ребенка в детский сад №16 отдела образования г.Рудного.
Код этого блока: