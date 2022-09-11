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По случаю выявления факта буллинга организован выезд рабочей группы — управление образования

inform.kz

Управлением образования акимата Костанайской области по случаю выявления факта буллинга организован выезд рабочей группы в ОШ № 17 г.Рудного с целью детального изучения сразу после первого обращения. Об этом сообщает пресс-служба управления образования Костанайской области 

В результате выявлены упущения в работе администрации школы и классного педагога, факт кибербуллинга был подтвержден.

По результатам проверки директору школы обьявлено дисциплинарное взыскание.

Психологом КГУ «Региональный центр психологической поддержки и дополнительного образования» оказана индивидуальная консультацию несовершеннолетней.

Со всеми педагогами школы была проведена работа по профилактике кибербуллинга, разъяснена важность своевременной работы по разрешению конфликтных ситуаций в классе и налаживанию взаимоотношений в классных коллективах. Психологу школы поручено проводить диагностику и мероприятия по разрешению конфликтных ситуаций между учениками.

В связи с новыми обстоятельствами проведена встреча мамы и администрации школы с отделом образования г.Рудного.

Вопрос решен положительно, с согласия родителей принято решение о зачислении ребенка в детский сад №16 отдела образования г.Рудного.

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