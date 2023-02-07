«Почему лук такой дорогой?» Премьер обратился к акимам

Премьер-министр Алихан Смаилов обратился к акимам с вопросом о дороговизне лука, передает Tengrinews.kz.
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«Регионам поручалось обеспечить контрактацию по луку. Неоднократно акимы докладывали, что потребность своих регионов обеспечили. Но почему лук такой дорогой?», — обратился Смаилов на заседании правительства.
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Глава правительства добавил, что лука в стране выращивается достаточно.
«Однако для снижения роста цен на него мы были вынуждены предпринимать экстренные меры, вводить запрет на экспорт», — сказал Смаилов.