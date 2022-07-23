Почему роженицы и младенцы в РК стали чаще умирать. Названы области антилидеры

Новорождённые чаще умирают в городах, чем в сельской местности. В причинах всплеска младенческой смертности разбирались журналисты «31 канала».

Ужасающая статистика: младенческая смертность в стране в 2021 году стала рекордной. Этот коэффициент начал расти в 2019 году после длительного снижения. При этом в городе показатель больше, чем на селе. В прошлом году он достиг более 10 на 1000 родившихся, передает informburo.kz

Эксперты говорят, что причиной роста младенческой и материнской смертности стала пандемия.

«2020 был карантинным годом – высокая нагрузка на систему здравоохранения, и, по всей видимости, можно утверждать, что руководство отрасли выпустило из рук ситуацию с другими заболеваниями, – считает аналитик здравоохранения Али Нургожаев. – Первичная медико-санитарная помощь, можно утверждать, этим не занималась в той мере, в какой должна была своевременно выявлять патологии или риски в сфере материнства и детства. И мы получили в итоге всплеск младенческой смертности в 2021 году».

На днях в одном из пабликов Лисаковска появилась шокирующая публикация, написанная от имени фельдшера. Медик возмущалась тем, что роженицу несколько раз отправляли домой из больницы, и той пришлось родить дома. В областном управлении здравоохранения на публикацию тут же отреагировали, назвав её фейком.

«Женщина на самом деле родила дома. Скорые роды. Накануне сама отпросилась домой к старшему ребёнку. С ней и малышом все в порядке. Напротив, благодарит врачей, – пояснила пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения Жилкибаева. – Пока выяснить, кто распространил ложную информацию, не удалось. Но расследование служебное ведётся».

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил принять срочные меры по снижению младенческой и материнской смертности. Он указал на то, что большинство современных родильных домов не соответствуют международным стандартам.

Что же касается того, что младенческая смертность в городах выше, то эксперты связывают это с тем, что рожениц с патологиями отправляют в областные центры, а такие роды заканчиваются трагично.

И вообще, смертность в стране за прошлые годы выросла. Антилидеры по регионам — Восточно-Казахстанская, Костанайская область, Северо-Казахстанская и Павлодарская области.