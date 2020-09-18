Почему театры открыли, а кинотеатры — нет, пояснили в Минздраве

Очередное послабление карантинных ограничений позволило казахстанцам посещать театры, однако кинотеатры до сих пор остаются закрытыми, передает корреспондент Tengrinews.kz.

С 16 сентября разрешена деятельность театров при заполняемости до 50 процентов, но не более 50 человек, с регистрацией на портале infokazakhstan.kz, соблюдением масочного режима, социальной дистанции.

При этом деятельность кинотеатров оставили под запретом, за исключением кинотеатров на открытом воздухе.

Официальный представитель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Ержан Байтанаев пояснил, что культурно-массовые мероприятия подразумевают скопление большого количества людей в закрытом пространстве с ограниченной возможностью соблюдения физической дистанции между ними.

Учитывая преимущественно воздушно-капельный путь передачи коронавирусной инфекции, необходимо обеспечение достаточного воздухообмена и нормативных параметров микроклимата в помещениях кинозалов.

«В театрах можно проконтролировать зрителей, они просматриваются. Можно проследить, чтобы они оставались на своих местах. А в кинотеатрах выключают свет и после начала сеанса зал не контролируется, люди смогут свободно перемещаться, пересаживаться. Это риск. К тому же длительность одного действия в театре 40-50 минут, а в кинотеатре фильм идет около двух часов», — пояснил Байтанаев.

При этом он добавил, что если граждане продолжат строго соблюдать социальную дистанцию и масочный режим и эпидемиологическая ситуация продолжит улучшаться, то кинотеатры также смогут возобновить работу.

«План поэтапного возобновления деятельности объектов формируется на основании анализа готовности субъектов и объектов к работе в режиме карантина по утвержденным алгоритмам. В настоящее время в целях послабления работы объектов бизнеса Минздравом совместно с Нацпалатой предпринимателей «Атамекен» прорабатывается вопрос возобновления деятельности кинотеатров при условиях:

соблюдения зрителями масочного режима и социальной дистанции в залах;

обеспечении заполняемости залов не более 70 процентов от мощности, но не более 80 человек, с рассадкой через кресло;

соблюдения требований к работе вентиляции помещений кинотеатров;

проведения дезинфекции приточных камер и установок системы вентиляции;

ограничения доступа в служебные помещения оборудования системы вентиляции посторонних лиц;

установления дезковриков у входа в кинозал;

увеличения времени между сеансами для проведения уборки с применением дезинфицирующих средств;

запрета на вход в кинозал с едой;

последующего проведения мониторинга за соблюдением установленных требований мониторинговыми группами в составе представителей общественности и бизнеса», — перечислил он.

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