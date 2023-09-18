Почему в некоторых домах костанайцев бежит горячая вода с запахом, рассказали в КТЭК

Как рассказали в акимате Костаная, на сегодня все объекты образования, здравоохранения и социальной сферы готовы к отопительному сезону. А вот с жилым сектором пока есть сложности, от 104 домов еще не получены акты готовности.

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«Получены акты только 1124 — 92%. Остальные вы успеете до 25-го сентября? Мы в этом году нашли привлеченные средства, и там где нет КСП и ОСИ. Мы в этом году решили им помочь, потому, что в целом на системе теплоснабжения это будет положительно. Если мы их не промоем будем иметь проблемы с порывами», — говорит Марат Жундубаев.

Речь идёт о 40 многоэтажках, где КТЭК самостоятельно промоет систему отопления. Эту работу проведут в ближайшее время. Это поможет не только вовремя подготовиться к отопительному сезону, но и решит вопрос с так называемой «тухлой» водой, то есть когда из крана льётся горячая вода с неприятным запахом.

«Также за счет бюджетных средств в текущем году предприятием осуществляется внедрение системы автоматического регулирования малых газовых котельных. Данная система позволит автоматически осуществлять контроль температурного режима Котельной №7, ЖК «Жулдыз», а также котельных в микрорайонах Юбилейный, Аэропорт, Кунай», — сообщил руководитель ГКП «КТЭК» Виктор Шмыглов.

Отметил Виктор Шмыглов и то, что на сегодня население накопило большие долги за тепло и горячую воду — это 480 миллионов тенге. Чуть меньше задолжали юрлица — 344 миллиона. В теплокомпании отмечают, что от своевременного погашения задолженности зависит стабильная работа КТЭК. Ведь из-за неплательщиков теплокомпания сама числится в должниках за газ, на котором и работают котельные города.

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