Почему вакцина бесплатна, а ПЦР нет, объяснили в Минздраве

На вопрос, почему вакцина от коронавируса бесплатна для казахстанцев, а ПЦР-анализы приходится сдавать за свой счет, ответила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Айжан Есмагамбетова, передает Tengrinews.kz.

«Сотрудников компаний, отказавшихся от вакцинации, заставляют на еженедельной основе сдавать ПЦР за свой счет. Объясните, почему вакцинация осуществляется за счет государства, а ПЦР жители должны оплачивать сами? Планируется ли введение ПЦР-тестов на бесплатной основе?» — спросил журналист на брифинге СЦК.

По словам Есмагамбетовой, многолетний опыт вакцинации показывает, что ни одно вмешательство в сфере здравоохранения не дает такого эффекта в борьбе с инфекционными заболеваниями, как вакцинация.

«Вакцинация входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, который по Конституции оказывается гражданам бесплатно.

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Что касается ПЦР-тестов, то на сегодня постановлением главного государственного санитарного врача уже определены 12 категорий лиц, для которых ПЦР-тестирование проводится бесплатно. Это лица с клиническими проявлениями инфекции, по эпидемиологическим показаниям, например, контактные, пациенты при госпитализации, беременные при госпитализации. Для других лиц не предусматривается ПЦР-тестирование и предоставлено право каждому казахстанцу выбрать бесплатную вакцинацию или ПЦР. Если вакцинация — то бесплатно, если ПЦР, то это не финансируется из бюджета государства», — объяснила Есмагамбетова.

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