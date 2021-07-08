Ситуацию со штрафами за непривитых сотрудников прокомментировали в НПП «»Атамекен»

Директор департамента правовой защиты предпринимателей Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Акылбек Смагулов высказался на своей странице в Facebook по ситуации с административными штрафами работодателей за отсутствие вакцинации работников, передает Arnapress.kz .

«Во всех регионах страны звучат возмущения, поскольку в установленные сроки «отвакцинировать» все работающее население сферы торговли, услуг нереально, и все здравомыслящие и дальновидные люди со мной согласятся.

Теперь пройдемся по диспозиции статьи 462 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, благо за год ЧП, локдауна, бесконечных карантинов мы успели детально изучить практически все его нормы.

Статья 462 часть 3 КоАП предполагает невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, представлений, постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора (должностных лиц), должностными лицами государственных органов в пределах их компетенции.

Поскольку действия должностных лиц в отношении субъектов предпринимательства регламентированы нормами Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, обратимся к статье 137 ПК РК, согласно которой предписание об устранении нарушений законности выдается должностными лицами по результатам профилактического контроля и надзора, без возбуждения дела об административном правонарушении.

В последующем при не устранении отмеченных в предписании нарушений, орган контроля и надзора назначает внеплановую проверку в соответствии с нормами Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, и по ее результатам рассматривает вопрос об административной ответственности.

Теперь анализируем данную информацию, с учетом требований действующих нормативных правовых актов.

Во-первых, производство по делу об административном правонарушении по данной статье не может быть возбуждено без проведения внеплановой проверки;

Во-вторых, для назначения внеплановой проверки необходимо не устранение нарушений, отраженных в предписании, выданного по результатам профилактического контроля и надзора;

В-третьих, львиную долю составляют представители субъектов малого предпринимательства, в том числе ИП, отнесенные к микропредпринимательству, в отношении которых действует Указ Президента Республики Казахстан о введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан до 1 января 2023 года.

Вывод.

Вакцинация необходима, поскольку в существующих реалиях человеческому организму бороться с постоянно мутирующим вирусом очень сложно, это необходимо признать.

Вакцинация должна быть добровольной, и возлагать бремя вакцинации на предпринимателей, ставя их в противоборство со своими работниками, некорректно, по моему мнению, ни к чему хорошему это не приведет.

А вот штрафовать работодателя за отсутствие вакцинации работников, при условии ее добровольности, и в установленные сжатые сроки считаю преждевременным», − написал Акылбек Смагулов.