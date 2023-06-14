Почему все казахстанские дети не могут получить из Нацфонда 3500 долларов

В мажилисе одобрили в первом чтении проект поправок по вопросу запуска проекта «Национальный фонд – детям».

Во время обсуждения депутат мажилиса Татьяна Савельева поинтересовалась, почему детям, которые родились до 1 января 2024 года, нельзя начислить средства за все 18 лет жизни. Например, нынешние 12-летние подростки получат выплаты к совершеннолетию только за шесть лет, передает informburo.kz

«Этот вариант обсуждался на рабочей группе. По данным на 2023 год, в Казахстане проживает более 6 млн детей. Если по вашему варианту в январе 2024 года будем начислять средства на их счета, то потратим около 40 млн долларов. Возникнут определённые риски», – ответила депутат Унзила Шапак.

Читайте также: Дети из одной семьи смогут перечислять накопленные средства из Нацфонда на общий депозит в Отбасы банке Суть законопроекта заключается в запуске с 1 января 2024 года проекта «Национальный фонд – детям», который предполагает отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия. После 18 лет деньги будут храниться на счёте 10 лет. Если за этот период гражданин их не использует, средства переведут на его пенсионный счёт. Накопленные деньги можно будет потратить на образование и жильё.

«Для расчёта ежегодных начислений будет использоваться среднегодовая доходность Нацфонда за предыдущие 18 лет к отчётному году. Это уменьшит влияние краткосрочной волатильности на долгосрочную доходность», – отметили разработчики.

Учёт целевых активов и требований, зачисление на накопительные счета, выплату средств закрепили за Единым накопительным пенсионный фондом.

«Для соблюдения целевого использования средств на счетах предлагается определить банки второго уровня, с которыми будет работать АО ЕНПФ, – сообщается в документе.

По предварительным подсчётам Минфина, за 18 лет ребёнок накопит 3500 долларов. Средняя сумма начислений за год составит 150-160 долларов (по нынешнему курсу – 66 тысяч тенге).

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