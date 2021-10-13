Почему взялся за ружье, попытался объяснить обвиняемый в убийстве экс-полицейский

Бывшему полицейскому, который обвиняется в совершении убийства, в суде задали вопросы представители потерпевшей стороны. 38-летний, ранее служивший в полицейском департаменте Костанайской области мужчина, попытался объяснить, почему взялся за ружье, и почему произошел выстрел.

Как выяснилось, в феврале этого года для сотрудника одного из отделов Департамента полиции Костанайской области Руслана Клышева, уже был решен вопрос о переводе его на работу в центральный аппарат МВД. Об этом 38-летний бывший полицейский рассказал уже в суде.

Напомним 8 марта, он выстрелил в своего знакомого, бывшего одноклассника, в результате чего тот погиб. Сам подсудимый сообщил, что ему поступали угрозы расправы и разбоя.

Диалог подсудимого с адвокатом:

— Вы же могли сотрудников полиции вызвать, и на завтра руководству показать переписку в чате, обоснованность своего вызова?

— Вот такое решение на тот момент принял. Он мне угрожал убить, зарезать, застрелить.

— Ну, вы же сами говорили… Ладно, если бы угроза исходила от Чайки, был бы другой вопрос. Но человек, которого вы знаете, с которым поддерживаете не тесные,но дружеские отношения… Вы сами говорите: «Если бы он приехал один, я бы ничего к нему не применял». То есть вы знали, что от него угрозы никакой не исходит? А сейчас говорите обратное.

— Ну, он же приехал не один… Он, по началу, вообще приезжать не хотел. Потом его, получается, Чайка с понталыку сбил, и он приехал. Я не знаю, как на него Чайка повлиял.

— Ну, это ваше сейчас обвинение. Вы так думаете.

— Да. Это моё мнение. Я не знаю, как он бы себя повел.

Судья: «А, вы думали он один приедет, да?»

Клышев: «Я вообще не хотел, что бы он ко мне приезжал».

Клышев считает, что если бы Омаров был один, то он бы к нему не приехал. Не собирался и сам он выезжать, хотя Омаров с товарищем, как утверждает Руслан, вызывали его в 5 микрорайон Костаная. Решил защищаться возле дома.

Диалог Подсудимого с адвокатом:

— Защита, это когда человек отвергает что-то. Вы его приглашаете к себе, и идете за оружием.

— Я знал, что он не приедет.

— Зачем тогда оружие брать, если знаете?

— Так, я взял оружие после чего? После того, как он мне начал сообщения скидывать, что он едет ко мне с толпой, что он не один, что их там трое, и все подряд мне угрожают.))

Диалог подсудимого с судьёй:

— С чего вышло, что вы его пригласили к себе приехать?

— Он начал меня материть, начал меня оскорблять как сотрудника, как человека, как мужчину, оскорбил, унижать меня.

— И на фоне этого у вас уже неприязненное отношение стало развиваться?

— Зачем неприязненное отношение?

Следующее заседание планируется посвятить изучению вещественных доказательств по делу, в том числе и записей в чате, в котором и начался закончившийся трагически конфликт.

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