Почти 200 млн тенге составляет задолженность по налогам у костанайцев

В июле в Казахстане стартовала налоговая амнистия для физических лиц. Списать людям смогут пеню, начисленную за налоги на имущество, землю и транспорт. Но только в том случае, если должник заплатит всю сумму основного долга. Только по Костанаю, согласно данным управления госдоходов, за жителями областного центра числится 193 млн тенге задолженности по этим трем налогам.

Налоговая амнистия в Казахстане стартовала с 2 июля и продлится в стране лишь до 1 января 2021 года. Гражданам спишут пени по налогам на имущество, землю и транспортные средства, которые числились на лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 апреля 2020 года. И здесь специалисты рекомендуют людям быть внимательней, потому как налоги на имущество и землю за 2019 год, уплатить все равно нужно до 1 октября 2020 года.

«Если у него задолженность на 1 января 2020 года, допустим по транспорту, земли за предыдущие годы, но не за 19, по закону срок уплаты налогов за 19 год, до 1 октября. Это считается не задолженность, а текущий платеж»,- говорит главный специалист управления госдоходов Костаная Жанна Турганова.

В Костанае, по официальным данным, числится почти 16 тысяч должников по налогам. В общем они должны примерно 193 млн тенге, из которых при уплате основного долга — 123 млн тенге, спишется 65 млн тенге пени. В управлении госдохов в Костаная акцентируют внимание , что пеня списывается по тому виду налога, по которому уплачена недоимка.

«Если налогоплательщик уплатит до 1 сентября, то пеня спишется именно по тому налогу, по которому заплатили сумму основного долга. Если заплатил по транспорту заплатил, а имущество нет, то списание пени будут до той даны, 1 сентября, она будет списана. Если оплатит по имуществу, именно по тому налогу, где пройдет основной платеж»,- рассказала Жанна Турганова.

Для списания пени обращаться никуда не нужно. Достаточно оплатить основную сумму долга, которую можно узнать на интернет-ресурсе Комитета государственных доходов страны www.kgd.gov.kz и на портале «Электронного правительства» в разделе «Электронные сервисы»,«Сведения об отсутствии налоговой задолженности». Или же по номерам рабочих телефонов: 28-18-32, 28-17-01 и «WhatsApp» 8-747-519-40-52.

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