Под колесами авто в Костанае погибла пенсионерка

По факту ДТП, в котором погибла женщина, полиция начала досудебное расследование. Об этом говорится в ответе пресс-службы областного ведомства на запрос alau.kz

8 ноября около 19 часов в городе Костанае по улице Доненбаевой водитель, управляя автомашиной «Тойота», совершил наезд на пешехода, которая переходила улицу в неположенном месте. В результате ДТП, 63-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД»

Ранее мы сообщали о данном факте. Видео прислали очевидцы.

В этой связи полиция обращается к участникам дорожного движения: будьте внимательными, особенно в вечернее время. Анализ ДТП показал, что участники дорожного движения часто пренебрегают необходимостью оценки безопасности перехода.

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