Под видом волонтёров. За повторное нарушение наказали представителей религиозного объединения в Костанае

Представители церкви «Источник жизни» продолжают игнорировать Указ Президента страны. Как известно, с учетом сохраняющейся тенденции роста числа заболевших коронавирусом 10 апреля главой государства продлен режим ЧП до 30 апреля, отмечает специалист управления по делам религий акимата Костанайской области Сапаргали Абдиев.

«11 апреля полицией Костаная зафиксировано повторное нарушение режима ЧП членами этого религиозного объединения. Группа активистов религиозного объединения, представляясь волонтёрами, передвигались по городу и организовывали скопления людей, при этом пропагандировали свою идеологию»,- говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о привлечении лидера МРО «Источник жизни» к административной ответственности.

«С нашей стороны в связи с объявлением Президентом страны ЧП были проведены беседы и разосланы соответствующие письма. Было доведено до руководителей религиозных объединений постановление главного санитарного врача Костанайской области о запрете посещать объекты религиозного назначения с целью совершения богослужения, других религиозных обрядов и церемоний, проведения молитвенных и религиозных собраний», — отметил специалист управления.

Мы еще раз предупредим и проведем профилактические беседы с каждым из руководителей религиозных объединений, сообщил специалист.

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