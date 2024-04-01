Под влиянием циклона. Прогноз погоды на 2-4 апреля

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Прогноз погоды по Казахстану на 2-4 апреля.
Под влиянием Западного антициклона ожидается постепенное прекращение осадков на большей части страны, а на севере, востоке, юге и юго-востоке, днем 04 апреля на западе республики, с прохождением атмосферных разделов, ожидаются осадки, в виде дождя и снега, в ночные часы на севере и востоке-гололед.
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По Казахстану в ночные и утренние часы прогнозируются туманы, на западе, севере и юге — порывистый ветер.
Днем ожидается постепенное повышение температуры воздуха на западе и юге до 15-22 тепла, на севере, в центре до 10-17 тепла, на юго-востоке до 10-20 тепла, а на востоке страны небольшое колебание от 0-13 тепла до 2 мороза-10 тепла.