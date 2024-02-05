Под влиянием глубокого циклона — прогноз

Неустойчивая погода сохраняется. Об этом сообщили синоптики Казгидромета.

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По-прежнему большая часть Казахстана будет находиться под влиянием глубокого северо-западного циклона, который способствует выпадению обильных осадков:

в северных регионах преимущественно в виде снега, а в южных регионах в виде дождя и мокрого снега, также ожидается усиление ветра с метелью, гололед и туман.

В температурном фоне резких изменений не ожидается.

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