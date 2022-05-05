Подготовка к посевной. Когда техника выйдет на поля в Костанайской области?

В этом году в Костанайской области яровые культуры планируется посеять на площади 4 млн 772 тыс. га, это чуть меньше, чем было в прошлом году примерно на 100 тыс.

Как отмечают в управлении сельского хозяйства региона, зато увеличиваются площади масличных культур, которыми засеют 651 тыс. га, что на 44 тыс. га больше уровня прошлого года.

«В текущем году потребность сельхозформирований в семенах составляет 530 тысяч тонн. На посев используются семена высоких репродукций — 3,1 тысяча тонн оригинальных семян. В текущем году для субсидирования приобретения семян высоких репродукций выделено 1,7 млрд. тенге. Планируется просубсидировать 23,9 тысяч тонн», — говорит руководитель отдела управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области Нурсултан Кабделов.

В общем, как отмечают в управлении сельского хозяйства, работа по подготовке к посевной кампании уже практически завершена. Сейчас аграрии закупают минеральные удобрения, завершают ремонт техники, а это больше 22 тыс. тракторов и 1200 высокопроизводительных посевных комплексов. А еще ждут хорошей погоды, но не засухи.

«По прогнозам Казгидромета, в текущем месяце количество осадков ожидается на уровне среднемноголетних, в основном в первой половине месяца.

При соблюдении рекомендованных влагосберегающих агротехнологий, на период всходов и первоначальный рост растений влаги будет достаточно. Далее условия для развития культур будут зависеть от летних дождей», — отметил Нурсултан Кабделов.

На проведение весенне-полевых работ текущего года сельхозтоваропроизводителям области выделено 71 тысяча тонн дизельного топлива по 208 тенге/литр. Операторы завозят его согласно графику. За апрель с заводов отгружено 26 тыс. тонн, но на нефтебазы поступила пока 21 тысяча. При этом сельхозтовапроизводители уже заключили договоры на покупку и отгрузку 64 тыс. тонн. В управлении сельского хозяйства считают, что проблем по завозу топлива в регион быть не должно.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.