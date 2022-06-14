Подложные номера на автомобилях выявляют сотрудники костанайской полиции

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В течение четырех дней местная полицейская служба костанайского региона проводит оперативную отработку «Подложный номер».
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С начала года по области выявлено 14 подобных фактов. А за время проведения акции, остановлено два автомобиля, на которых были установлены поддельные регистрационные номера.
«Так, 6 июня текущего года, в 16:00 в городе Житикара, водитель 1995 года рождения, управлял автомобилем с подложным государственным номерным знаком. В отношении водителя был составлен административный протокол по части 4 статьи 590 Административного Кодекса», — рассказал замначальника управления местной полицейской службы ДП Костанайской области Виталий Цой.
Согласно санкции этой статьи, виновный может быть наказан штрафом в 20 МРП, или лишением права управления транспортом на 1 год. Так же останавливаются и машины, на которых номерных знаков нет вовсе.
«За такое правонарушение водитель согласно часть 4 статьи 590, грозит штраф в 10 МРП. Всего с начала года, было выявлено 109 таких нарушителей. Во всех случаях, что за управление с подложными номерами, что за управление без номеров, автомобиль правонарушителя водворяется на специализированную штрафную стоянку», — объяснил Виталий Цой.
Между тем, за установку на машины поддельных номеров, в Казахстане планируют в ближайшем будущем лишать водительских прав и арестовывать. Такая норма вошла в проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях».
«Вот эти поддельные номера, они делают машину-клона. Точно такая же машина, той же марки, такого же цвета, за тем же номером. Водитель никуда не выезжает, и узнает о том, что на него пришел штраф. А есть такие моменты, когда преступники, используя свой преступный умысел, совершают такие правонарушения, и преступления», — отметила депутат мажилиса парламента РК Назиля Раззак.
уже имеющимся штрафам, и, как отмечается, редким лишениям прав, депутаты предлагают добавить и административные аресты. Под стражу нарушителей предполагается заключать на 5 суток. Проект закона депутаты мажилиса уже одобрили во втором чтении.
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