24 января текущего года в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в г.Кокшетау, сотрудниками Департамента полиции Костанайской области при взаимодействии областной прокуратуры, задержаны двое лиц, подозреваемых в убийстве в г.Рудный.

Как ранее сообщалось, 23 января в одном из подъездов многоквартирного дома был обнаружен 19-летний житель Рудного с ножевыми ранениями.

По данному факту расследуется уголовное дело.

Предварительно установлено, что молодые люди знакомы между собой. Причиной убийства послужил конфликт, связанный с личными взаимоотношениями.

