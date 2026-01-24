USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Подозреваемые в убийстве рудничанина задержаны

— Сегодня, 12:50
Изображение для новости: Подозреваемые в убийстве рудничанина задержаны

Фото пресс-службы ДП Костанайской области

24 января текущего года в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в г.Кокшетау, сотрудниками Департамента полиции Костанайской области при взаимодействии областной прокуратуры, задержаны двое лиц, подозреваемых в убийстве в г.Рудный.

Как ранее сообщалось, 23 января в одном из подъездов многоквартирного дома был обнаружен 19-летний житель Рудного с ножевыми ранениями.

По данному факту расследуется уголовное дело.

Предварительно установлено, что молодые люди знакомы между собой. Причиной убийства послужил конфликт, связанный с личными взаимоотношениями.



