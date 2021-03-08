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Подозреваемый в убийстве оказался полицейским

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На запрос СМИ в пресс- службе подтвердили, что подозреваемый, сотрудник полиции.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

В УСБ ДП начато служебное расследование.

Напомним, ночью 8 марта выстрелом был убит мужчина. 

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