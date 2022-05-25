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Подпольное казино работало в одном из кафе Костаная

catherineasquithgallery.com

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Территориальным департаментом АФМ в одном из кафе Костаная выявлена деятельность подпольного покерного клуба, сообщает zakon.kz.

В переоборудованном под игорное заведение кафе обнаружены и изъяты профессиональный стол, фишки, карты для игры в покер и денежные средства, — сообщает Агентство финансового мониторинга.

Приговором суда организаторы и соучастники подпольного покерного клуба признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года и три месяца. Изъятые вещественные доказательства уничтожены.

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