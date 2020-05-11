Подростка, пропавшего в Костанайской области, ищут с помощью собак и дрона

Розыск пропавшего несовершеннолетнего парня почти две недели идёт в Костанайской области. Юноша исчез в окрестностях посёлка имени Ильяса Омарова, в котором проживал вместе с родителями. Отец пропавшего записал видеообращение ко всем неравнодушным людям, с просьбой помочь в поисках сына. О ходе поисков и следствия рассказали в областном департаменте полиции.

С момента исчезновения 17-летнего жителя поселка имени Ильяса Омарова Алтынсаринского района Руслана Жуванышева, прошло уже 13 дней. К поискам юноши, почти сразу подключились волонтеры, которые всё ещё отрабатывают все места возможного местонахождения парня. На днях в сети интернет появилось видео-обращение отца молодого человека.

«Ушел на рыбалку и не вернулся 28 апреля 2020-ого года. Ищем везде, ищем — не можем найти. Хочу обратиться ко всем людям — помогите найти сына. Особенно прошу вышестоящие органы. Телевидение прошу»,- говорит папа Руслана Данияр Жуванышев.

Как сообщили в департаменте полиции области, для поиска Руслана, по указанию руководства ведомства, созданы мобильные группы из 25-и полицейских, 5-и сотрудников Центра кинологической службы с пятью служебными собаками. В поисках задействован и дрон.

«Полицейскими осуществлено тщательное прочёсывание ближайших к озеру территорий, проверены водоёмы, овраги, пустыри расположенные вблизи села Ильяса Омарова. В самом селе проведён обход всех дворов, при этом осмотрены все заброшенные здания, территории, ямы»,- сообщил начальник следственного управления ДП Костанайской области Нурлан Арыстанов.

Проверены и близлежащие населённые пункты. Площадь поисков, по словам Нурлана Арыстанова, составила 30 квадратных километров. Вызванные водолазы обследуют дно озера, рыбачить на которое, вместе с друзьями, отправился молодой человек. Следователи смогли установить всю картину дня, в который пропал молодой человек, все обстоятельства, кроме тех, при которых произошло исчезновение. Отец Руслана в своём обращении, говорит о подозрениях в причастности некоторых людей к пропаже сына. В департаменте полиции утверждают, что все лица контактировавшие с парнем в день его исчезновения установлены и допрошены. Версии о совершении ими преступления также отрабатываются.

«Каких-то конфликтных ситуаций, которые могли послужить поводом к совершению убийства на сегодня нет. Были ситуации… Разных возрастов, но конкретно, о их причастности мы не можем судить»,- сказал Нурлан Арыстанов.

Поиск Руслана Жуванышева продолжается. В нём, кроме полиции задействовано и местное население, и около сотни волонтёров. Однако пока результата он не принёс. Отец Руслана через интернет обратился и к сыну.

«Хочу обратиться к сыну. Сын, возвращайся скорее домой. Папа, мама- все соскучились. Не знаем, что делать, куда деваться. Сынок возвращайся! Мы тебя очень любим и ждём»,- сказал Данияр Жуванышев.

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