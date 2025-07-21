19 июля в городе Рудный Костанайской области произошла трагедия: в районе парка аттракционов, на старом русле реки Тобол, во время купания в несанкционированном месте утонул подросток 2008 года рождения.
Спасатели ДЧС оперативно приступили к поисковым работам. Тело мальчика было обнаружено на глубине 3,5 метров, в 90 метрах от берега. Погибший извлечён и передан сотрудникам полиции. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области выражает искренние соболезнования семье погибшего.
ДЧС в очередной раз напоминает:
- Купайтесь только на специально оборудованных пляжах.
- Никогда не оставляйте детей без присмотра у воды.
- Объясняйте детям правила поведения у воды и опасность игр на глубине.
- Не допускайте купания в состоянии алкогольного опьянения.
- Не ныряйте в незнакомых местах — возможны коряги, водовороты и резкие перепады глубины.
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