USD 529.44 EUR 617.06 RUB 6.76

Подросток утонул в Рудном

— Сегодня, 22:30
Изображение для новости: Подросток утонул в Рудном

pixabay.com

19 июля в городе Рудный Костанайской области произошла трагедия: в районе парка аттракционов, на старом русле реки Тобол, во время купания в несанкционированном месте утонул подросток 2008 года рождения.

Спасатели ДЧС оперативно приступили к поисковым работам. Тело мальчика было обнаружено на глубине 3,5 метров, в 90 метрах от берега. Погибший извлечён и передан сотрудникам полиции. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Читайте также: Ребёнок утонул вблизи поселка Родина

Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области выражает искренние соболезнования семье погибшего.

ДЧС в очередной раз напоминает:

  • Купайтесь только на специально оборудованных пляжах.
  • Никогда не оставляйте детей без присмотра у воды.
  • Объясняйте детям правила поведения у воды и опасность игр на глубине.
  • Не допускайте купания в состоянии алкогольного опьянения.
  • Не ныряйте в незнакомых местах — возможны коряги, водовороты и резкие перепады глубины.


Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.