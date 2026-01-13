В Костанае на время проведения восстановительных работ временно приостановлено водоснабжение в одном многоквартирном жилом доме, 25 частных домах, а также в 11 коммерческих помещениях.
По информации городских служб, ограничения носят временный характер и связаны с устранением аварии на сетях. Ориентировочный срок завершения работ — до 24:00 часов 13 января 2026 года.
На период отключения будет организован подвоз питьевой воды. Жителей и предпринимателей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Напомним, в Костанае произошла авария на водопроводных сетях.
Контроль воды онлайн: когда казахстанцам установят умные счетчики
Оскорбления в прямом эфире TikTok: жительницу Костаная приговорили к двум годам лишения свободы
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.