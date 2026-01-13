В Костанае на время проведения восстановительных работ временно приостановлено водоснабжение в одном многоквартирном жилом доме, 25 частных домах, а также в 11 коммерческих помещениях.

По информации городских служб, ограничения носят временный характер и связаны с устранением аварии на сетях. Ориентировочный срок завершения работ — до 24:00 часов 13 января 2026 года.

На период отключения будет организован подвоз питьевой воды. Жителей и предпринимателей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, в Костанае произошла авария на водопроводных сетях.

Контроль воды онлайн: когда казахстанцам установят умные счетчики В Казахстане продолжается масштабная цифровизация водоканалов. К 2028 году в стране планируется установить 3,6 миллиона...