«Поджидают детей возле школ». Сообщение прокомментировали в ДП Костанайской области

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Сообщение с предупреждением распространяют в мессенджерах и социальных сетях.
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В сообщении говорится о том, что якобы трое мужчин поджидают детей возле школ.
«Внимание! Предупредите своих детей, племянников, соседских детей и т.д. На сегодняшний день имеется информация о банде педофилов», — говорится в сообщении.
При это объявление сопровождается фотографиями мужчин, которых стоит «опасаться».
В пресс-службе ДП Костанайской области сообщили, что данная информация является фейком.
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