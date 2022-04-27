«Поджидают детей возле школ». Сообщение прокомментировали в ДП Костанайской области

Сообщение с предупреждением распространяют в мессенджерах и социальных сетях.

В сообщении говорится о том, что якобы трое мужчин поджидают детей возле школ.

«Внимание! Предупредите своих детей, племянников, соседских детей и т.д. На сегодняшний день имеется информация о банде педофилов», — говорится в сообщении.

При это объявление сопровождается фотографиями мужчин, которых стоит «опасаться».

В пресс-службе ДП Костанайской области сообщили, что данная информация является фейком.

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