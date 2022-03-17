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Поджёг сосед. О состоянии пострадавших матери и ребёнка сообщили врачи

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О состоянии мамы и её 4-летнего ребенка сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области.

«У ребёнка 40% ожогов. Мама от госпитализации отказалась. Ребёнок введен в медикаментозный сон, подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Его готовят к переводу в Костанайскую детскую областную больницу», — сообщили в управлении здравоохранения Костанайской области.

Напомним, шокирующее происшествие случилось 16 марта в Рудном. Сосед облил керосином и поджёг маму с ребёнком.

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