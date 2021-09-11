Погибли женщина и стрелок. В Лисаковске пенсионер устроил стрельбу из-за ремонта

Как сообщает пресс-служба ДП Костанайской области, в Лисаковске полицией задержан мужчина, который стрелял из охотничьего ружья в людей, передает alau.kz

11 сентября около 11 утра на пульт 102 отдела полиции города Лисаковск поступило сообщение о том, что в 3 микрорайоне, во дворе дома номер 18 неизвестный мужчина стрелял в подъезде.

Для задержания подозреваемого на место происшествия прибыла оперативно- следственная группа.

«Полиция в целях безопасности жителей дома и для пресечения дальнейших противоправных действий подозреваемого вынуждена была применить оружие. При попытке зайти в подъезд дома полицейские столкнулись с тем, что по ним начали стрелять. Был ранен следователь. Полицией были предотвращены дальнейшие преступные действия мужчины, который открыл стрельбу в подъезде дома. Сотрудники рискуя жизнью, обезвредили стрелявшего. Сразу была вызвана Скорая для оказания помощи пострадавшим. В результате подозреваемый был ранен при задержании», — сообщили в ведомстве.

В подъезде дома были обнаружен две раненые женщины в результате беспорядочной стрельбы подозреваемого из карабина » Сайги». В дальнейшем задержанный скончался в реанимации больницы. Также умерла и одна из раненых женщин

Следствием уже установлено, что возник конфликт между соседями на почве ремонта. Для выяснения отношений 66-летний мужчина выбежал в подъезд с ружьём и начал стрельбу.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, также органами прокуратуры изучается вопрос правомерности применения оружия.

Напомним, о перестрелке нам сообщили наши читатели.

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