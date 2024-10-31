28 октября на 68 километре автодороги сообщением «Костанай-Аулиеколь-Сурган», между населенными пунктами Жосалы и Новонежинка Аулиекольского района Костанайской области, произошло лобовое столкновение автомашины марки «TANK 500» с автомашиной марки «ВАЗ 21120».

В результате аварии водитель и трое пассажиров автомобиля марки «ВАЗ» скончались на месте.

По данному факту полицией начато досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Подозреваемым признан водитель автомобиля марки «TANK» и 30 октября Аулиекольским районным судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокурора области.

«Прокуратура Костанайской области выражает соболезнование родным погибших и призывает всех соблюдать правила дорожного движения», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

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