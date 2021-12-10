Погибли врачи. 19-летний водитель управлял самосвалом, который попал в смертельное ДТП

10 декабря около 14.00 часов в селе Боровское вблизи Мендыкаринской районной больницы 19-летний водитель, управляя автомашиной марки «Саз 53», совершил столкновение с автомашиной марки «Volkswagen». Об этом сообщает пресс-служба ДП области.

После чего автомобиль «Саз 53» выкидывает на встречную полосу движения, где он совершает столкновение с автомашиной «Ваз 2106» под управлением 39-летнего водителя, который от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП. 41-летняя пассажирка скончалась в приёмном покое районной больницы.

В аварии погибли супруги. Они работали врачами в Мендыкаринской ЦРБ.

По факту ДТП начато расследование.

В порядке ст. 128 УПК РК 19-летний водитель задержан и водворен в изолятор

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