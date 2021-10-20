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Погода начнёт портиться. Штормовое предупреждение объявили в Костанайской области

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Прогноз погоды озвучили синоптики Казгидромета. 

21 октября на западе, северо-востоке Костанайской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, северо-западе области 15-20 м/с.

Циклон принесет метели. Прогноз погоды на 21-23 октября 

В Костанае 21 октября ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо- западный порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +2, днём +4 градуса.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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