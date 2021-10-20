Погода начнёт портиться. Штормовое предупреждение объявили в Костанайской области

Прогноз погоды озвучили синоптики Казгидромета.
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21 октября на западе, северо-востоке Костанайской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, северо-западе области 15-20 м/с.
Циклон принесет метели. Прогноз погоды на 21-23 октября
В Костанае 21 октября ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо- западный порывы 15-20 м/с.
Температура ночью +2, днём +4 градуса.
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1671 - летальных случаев
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