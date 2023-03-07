Погода ухудшается. В каких школах отменили уроки?

Информацию распространили отделы образования Костанайской области.

7 марта в связи с ухудшением погодных условий, учащиеся 0-11 классов второй смены Жангельдинского района переводятся на дистанционный формат обучения, учащиеся второй смены г. Аркалык переводятся на дистанционный формат обучения.

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