Погода ухудшается. В каких школах отменили уроки?

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Информацию распространили отделы образования Костанайской области.
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7 марта в связи с ухудшением погодных условий, учащиеся 0-11 классов второй смены Жангельдинского района переводятся на дистанционный формат обучения, учащиеся второй смены г. Аркалык переводятся на дистанционный формат обучения.
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