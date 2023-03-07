USD 432.83
EUR 460.06
RUB 5.75
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Погода ухудшается. В каких школах отменили уроки?

Погода ухудшается. В каких школах отменили уроки?

Фото из открытых источников

Информацию распространили отделы образования Костанайской области. 

7 марта в связи с ухудшением погодных условий, учащиеся 0-11 классов второй смены Жангельдинского района переводятся на дистанционный формат обучения, учащиеся второй смены г. Аркалык переводятся на дистанционный формат обучения.

Читайте также: Смещается атлантический циклон. Прогноз на три дня

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Легализация машин-конструкторов: какую установят ставку сбора и можно ли будет продать авто
Следующая новость

Вопрос о проведении последнего звонка 25 мая прокомментировал министр