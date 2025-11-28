USD 516.86 EUR 598.68 RUB 6.58

Погода в Костанае и области 29 ноября

— Сегодня, 13:53
В ночь на ближайшие сутки на западе и севере области ожидается небольшой снег и гололёд. Днём на этих территориях сохранится вероятность осадков (преимущественно снег) и гололёда. На севере и востоке местами туман.

Ветер: юго-западный 7–12 м/с, утром и днём на севере и востоке порывы до 15–20 м/с.
Температура: ночью −1…−6°С, днём 0…+5°С.

Костанай: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7–12 м/с. Температура ночью −2…−4°С, днём 0…+2°С.

Предупреждение для водителей и пешеходов: возможны скользкие участки дорог и ухудшение видимости в тумане — соблюдайте дистанцию и будьте внимательны на проезжей части.



