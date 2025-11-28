В ночь на ближайшие сутки на западе и севере области ожидается небольшой снег и гололёд. Днём на этих территориях сохранится вероятность осадков (преимущественно снег) и гололёда. На севере и востоке местами туман.
Ветер: юго-западный 7–12 м/с, утром и днём на севере и востоке порывы до 15–20 м/с.
Температура: ночью −1…−6°С, днём 0…+5°С.
С чего начнется декабрь — прогноз погоды
Костанай: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7–12 м/с. Температура ночью −2…−4°С, днём 0…+2°С.
Предупреждение для водителей и пешеходов: возможны скользкие участки дорог и ухудшение видимости в тумане — соблюдайте дистанцию и будьте внимательны на проезжей части.
