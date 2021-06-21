«Погодные» качели. Чего еще ждать от погоды жителям Костанайской области?

Циклон пришел в Костанайскую область с севера — района Новой Земли. Из-за этого порывы ветра в регионе, по данным синоптиков, достигаются местами двадцати трех метров в секунду. Однако к середине этой недели в области вновь потеплеет, передает alau.kz

Обширный циклон уже несколько дней господствует в Костанайской области. Он пришел с севера — района Новой Земли и захватил весьма большую часть Российской Федерации и Казахстана. Из-за этого в регионе резко похолодало, а скорость ветра достигала 23-28 метров в секунду. Завтра, по словам синоптиков, ветер будет ослабевать.

В ближайшие же два дня в регионе ожидается не только ветер, но и ночью температура воздуха опустится до 7-12 градусов, днем до 20-27 градусов. А уже в четверг в Костанайской области вновь потеплеет.

«24 июня циклон сменится антициклоном, 27 — 28 июня возможен град. Ветер, повышение температур, днем от +22+27 градусов и местами до +38», — говорит инженер-синоптик КФ «Казгидромет» Эльмира Конысбай.

Тепло в регионе будет до начала июля. В первой декаде температуры понизятся до +23+27 градусов. Тут же прогнозируются осадки, дожди будут и в середине второй декады июля. Сам же июль по всем приходящим данным синоптиков ожидается около нормы и осадки и температуры воздуха.

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